Haber Giriş: Kaynak: AA
PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.
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