TRT'den yapılan açıklamaya göre, ligde 7 farklı şehirde oynanan karşılaşmalar, TRT Spor 2 ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki karşılaşması ve play-off maçları, TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.