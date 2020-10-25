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Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2'de
ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarında olacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, ligde 7 farklı şehirde oynanan karşılaşmalar, TRT Spor 2 ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki karşılaşması ve play-off maçları, TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.
Etiketler: BasketbolSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 17:46
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