Fenerbahçe, haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor'u ağırladı.

Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçı, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-1 kazandı.

Erol Bulut'un öğrencileri yenilmezlik serisini 6 maça çıkartırken, üst üste üçüncü galibiyetini alıp, lider Aytemiz Alanyaspor'u takip etmeyi sürdürdü.

Sarı lacivertli takıma üç puanı getiren golleri 51. dakikada Tisserand, 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Cisse kaydetti.

Kötü gidişata 'dur' diyemeyen Trazonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.

Fenerbahçe bu galibiyetle 14 puana çıkarken, Trabzonspor 5 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligin 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evine Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN 3. dakikada Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

6. dakikada Trabzonspor'da Marlon'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI 9. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ16. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 23. dakikada Sosa ve Lemos'un çarpışmasının ardından topu kazanan Afobe'nin ceza sahası içinden çektiği düzgün şut kaleci Altay'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

[Fotoğraf: AA]

Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Abdülkadir dokunamadı ve top auta gitti.

GOL - FENERBAHÇE SKORU EŞİTLEDİ 51. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand'ın şutu Serkan'ın bacaklarının arasından geçip ağlarla buluştu. 1-1

53.dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 55. dakikada hızlı gelişen atakta Marcel Tisserand'ın getirdiği topta Dimitris Pelkas, Papiss Cisse ve Enner Valencia arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Enner Valencia, ceza alanının hemen içinde sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturdu. 2-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

BAKER TRABZONSPOR KAÇIRDI 64. dakikada Baker'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

BU KEZ SAMATTA VURDU FENERBAHÇE KAÇIRDI 65. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Uğurcan kurtardı, top taca çıktı.

GOL - FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI 72. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül arkaya aşırdı, bomboş bir şekilde topla buluşan Cisse ise ağları havalandırdı. 3-1

MERT HAKAN VURDU UĞURCAN ÇIKARDI 79. dakikada Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

83. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

[Fotoğraf: AA]

86. dakikada Trabzonspor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Marlon sol kanattan ortasını yaptı, savunmada Lemos topu uzaklaştırdı.

87. dakikada Trabzonspor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Marlon sol kanattan ortasını yaptı, savunmada Lemos topu uzaklaştırdı.

90. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortasına ön direkte Afobe kafayı vurdu, şutu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına Cisse ceza sahasında kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa (Dk. 46 Papiss Cisse), Ozan Tufan, Valencia (Dk. 71 Filip Novak), Pelkas (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Samatta (Dk. 88 Kemal Ademi).

Trabzonspor: Uğurcan Çakr, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio (Dk. 83 Fousseni Diabate), Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekci (Dk. 74 Jorge Djaniny), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Benik Afobe

Goller: Dk. 23 Benik Afobe (Trabzonspor), Dk. 51 Tisserand, Dk. 55 Enner Valencia, Dk. 72 Papiss Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Gustavo, Dk. 47 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 78 Serkan Asan (Trabzonspor)