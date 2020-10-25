Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın 10. dakikasında konuk ekip Murat Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ardından mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi takım Semih Kaya'nın golüyle beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol, 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 8'e yükseltirken Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ilk dakikasında kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Halis Özkahya, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

GOL - 10. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan Stancu'nun ceza alanına ortasında arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat Yıldırım, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

GOL - 24. dakikada Yeni Malatyaspor skora denge getirdi. Sarı-siyahlı ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Semih Kaya, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun kaleye göndermek istediği top, yandan auta çıktı.

41. dakikada Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Karim Hafez'in vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sarı-siyahlı ekibin kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Kubilay Kanatsızkuş, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

66. dakikada Tetteh'in uzak mesafeden vuruşunda, Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

71. dakikada Ahmet Ildiz'in pasında ceza alanındaki Kubilay Kanatsızkuş'un gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

83. dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş (Dk. 46 Olcay Şahan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Lukoki), Acquah (Dk. 63 Ndayishimiye), Ahmet Ildiz (Dk. 75 Zuqui), Karim Hafez, Cueva, Tetteh (Dk. 90+1 Umut Bulut)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat (Dk. 84 Halil İbrahim Pehlivan), Johansson (Dk. 76 Sefa Yılmaz), Piris da Motta (Dk. 61 Ayite), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 84 Furman), Murat Yıldırım (Dk. 61 Soner Dikmen), Candeias, Stancu

Goller: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Dk. 24 Semih Kaya, Dk. 52 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)

Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hamzaoğlu, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu aktardı.

"Aşağılardan yukarıya biraz çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonra bay olacağız ve o haftayı puansız geçeceğiz. Dolayısıyla o puansız geçtiğimiz haftada aşağılarda olmamak önemli, moral açısından. Bugün rakibimiz bize karşı önlemler alarak maça başladı. Biraz önde başladık maçın başında, belki biz iyi gibi görünüyorduk. Fakat ilk golü biz yedik. Daha sonra rakibimiz bizden daha iyi oynamaya başladı. Daha iyi pas yapmaya başladı. Oyunu oturtuncaya kadar epey zaman geçti. Yine de oyunun tamamında iyi bir futbol oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Hala eksiklerimiz var. Hem pandemiden dolayı antrenmansız kalan arkadaşlarımız hem geç katılan arkadaşlarımız... Yavaş yavaş bir oyuncu planı ve kadrosunu oluşturmak için çalışıyoruz. Bu arada da tabii maç kazanmaya çalışıyoruz."

Hamzaoğlu, takımın ilerleyen haftalarda daha iyi olacağına inandığını dile getirdi.

"İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda iyi de futbol oynayacağımızı düşünüyorum, çünkü elimizde öyle bir kadromuz var. Gençlerbirliği'ni mücadelelerinden dolayı kutluyorum, oyuncularımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bir hafta ona iyi bir şekilde hazırlanarak, oraya gideceğiz. İnşallah yolumuz açık olur."

Mete Işık: 1-0 öne geçtikten sonra yenilmememiz gerekiyordu

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık ise maç öncesi Yeni Malatyaspor'u analiz ederek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Herkes 'İyi hazırlandık' der de biz Malatyaspor'un iyi analizini yapmıştık. Ölü toplarda, defansın arkasına atılan toplarda, gerekli önlemi aldık ve çok pozisyon vermedik. Ölü toplarda da futbolcu arkadaşlarımıza gerekli görevleri vermiştik, bütün hafta çalıştık. Futbol hatalar oyunu, o gollerde hatalıyız. İki golde de hata yaptık ve gol yedik. 1-0 öne geçtikten sonra yenilmememiz gerekiyordu. Ancak Malatyaspor'u kutluyorum. İyi çalışıyoruz ama demek ki çalıştığımız yeterli değil, daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bundan sonraki maçlara bakacağız."