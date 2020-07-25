Alanya'dan müthiş geri dönüş
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü İttifak Holding Konyaspor maçından 3-2 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu maç öncesinde İttifak Holding Konyaspor 36 puanla 13. sırada yer alırken 54 puanlı Aytemiz Alanyaspor 6. sırada bulunuyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ortasına yükselen Alper Uludağ, topu ceza sahasında bulunan Miya'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Kaan Kanak'ın kullandığı köşe atışına iyi yükselen Musa Çağıran'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.
18. dakikada Hadziahmetovic'in pasına hareketlene Shengelia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
GOL - 20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Miya'nın ceza sahası içinden pasına hareketlenen Alper Uludağ'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.
GOL - 26. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Selim Ay'ın vuruşunda, top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Topu önünde bulan Anicic, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
62. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası yakınında Hadziahmetovic ile girdiği ikili mücadaleyi kazanan Fernandes'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kaan Kanak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
86. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakasetas'ın pasına hareketlenen Efecan Karaca'nın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle bitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok), Thuram, Alper Uludağ
Aytemiz Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Silva, Lokman Gör, Kaan Kanak, Musa Çağıran (Dk. 69 Siopis), Salih Uçan (Dk. 69 Ceyhun Gülselam), Onur Bulut (Dk. 36 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 36 Efecan Karaca), Emircan Altıntaş (Dk. 52 Fernandes), Cisse
Goller: Dk. 20 Alper Uludağ, Dk. 26 Anicic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 62 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 78 Silva, Dk. 82 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)