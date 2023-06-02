Aksaray Belediyesi: Kupamız çalındı

Açıklama, belediyenin sosyal medya hesabından yapıldı.

Paylaşımda, "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır" denildi.

Gören veya duyanların belediyeye haber vermesi istendi.

KUPAMIZ ÇALINDI ????????



Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.



Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin. ???? pic.twitter.com/Ph9KZ5N5wf — Aksaray Belediyesi ???????? (@aksaraybel) June 1, 2023

Aksaray Belediyesi, daha sonra yaptığı paylaşımda, şampiyonluğa 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki Muhammed Eren Yılmaz'ın ismini tüm Türkiye’ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yapıldığını açıkladı.

Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki kardeşimiz MUHAMMED EREN YILMAZ'ın ismini Tüm Türkiye’ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık...



Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri… pic.twitter.com/hiyqQplXwS — Aksaray Belediyesi ???????? (@aksaraybel) June 1, 2023

Belediye hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray'a dostluk maçı teklif edildi:

"Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz."