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Spor
TRT Haber 02.06.2023 09:10

Aksaray Belediyesi: Kupamız çalındı

Aksaray Belediyesi, belediyenin girişinde sergilenen Aksarayspor'un kupasının çalındığını duyurdu. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Aksaray Belediyesi: Kupamız çalındı

Açıklama, belediyenin sosyal medya hesabından yapıldı.

Paylaşımda, "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır" denildi.

Gören veya duyanların belediyeye haber vermesi istendi. 

 

Aksaray Belediyesi, daha sonra yaptığı paylaşımda, şampiyonluğa 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki Muhammed Eren Yılmaz'ın ismini tüm Türkiye’ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yapıldığını açıkladı. 

Belediye hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray'a dostluk maçı teklif edildi: 

"Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz."

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