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Spor
AA 02.06.2023 00:18

Milli güreşçiler Kırgızistan'da üç bronz madalya kazandı

Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nin ilk gününde üç bronz madalya elde etti.

Milli güreşçiler Kırgızistan'da üç bronz madalya kazandı
[Türkiye Güreş Federasyonu]

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü milli güreşçiler mindere çıktı.

Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda Kazak Azamat Kustubayev'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda Rumen Alin Alexuc Ciurariu'nun müsabakaya çıkmaması nedeniyle bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 130 kiloda bir diğer milli sporcu Fatih Bozkurt, Gürcü rakibi Sulkhan Buidze'yi 9-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.

Organizasyon 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

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