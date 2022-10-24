Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün saat 20.00'de Atakaş Hatayspor ile yapacakları maç için Hatay'da bulunan Başkan Çebi, Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Ardından Atatürk Caddesi'nde bulunan Kartal Yuvası mağazasına geçen Çebi, burada taraftarlar buluşup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Çebi, Hatay'dan iyi bir sonuçla geri dönmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Çebi, Hatay'daki dünyaya örnek olacak hoşgörünün spora da yansımasını diledi. Çebi, son günlerde hakemlerin çok konuşulmasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Hakemlerle ilgili hoşgörü olmaz. Hakemlik müessesesi önemlidir. Adalet dağıtır. Adaleti dağıtamayanlara hoşgörü olmaz. Benim bahsettiğim hoşgörü taraftarın birbirine yapacağı hoşgörüdür."

Ahmet Nur Çebi: Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Birkaçı değişse de sonra geri getirildiler. Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı, geç kaldılar. pic.twitter.com/KMNiYwln0p — TRT Spor (@trtspor) October 24, 2022

Çebi, dün Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ve daha önce de Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarının olduğunu hatırlattı.

"Herkesin oluyor. Ben bunu bir sene evvel söyledim. 'Bu hakem arkadaşlarımızı değiştirelim' dediğimde, hakemlere bunu kötülük anlamında söylemedim. Bir kan ve hava değişikliğinde fayda vardı. Maalesef gidenleri tekrar geri getirildiler. Neden geri getirildiler bilmiyorum. Biz değişsinler dediğimizde, 'Bu uygulama yapıldı.' denildi. Hakemlerin birçoğunun görevlerine son verilerek yeni hakem arkadaşlarla yola devam edilirken birden bire tekrar bu hakem arkadaşlar geri getirildi. Bunun doğru olmadığını söylediğimde, diğer kulüplerden birçoğu 'Belki yapılmalıydı ama zamanlama olarak bu doğru değil, sezon bittikten sonra' dediler. Eski hakemler sezon bittikten sonra devam etti, ama kimse sesini çıkartmadı. Şimdi herkes veryansın 'yandım anam' diye bağırıyor, ama geç kaldılar. İnşallah toparlarlar."

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş-Galatasaray maçı

Çebi, önlerindeki Galatasaray maçına değindi.

"Önümüzde Galatasaray ile Beşiktaş maçı da var, çok hassas olunması gereken bir süreç. Şimdi Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor. Muhtemelen onların da canları yanmıştır. Anlayışla karşılıyorum ancak bunun Beşiktaş-Galatasaray maçında hakemleri yanlış yönlendirebilecek, ödün verebilecek, yapılan hataların telafisinin şeklen veya kasıtlı olarak yapacakları bir maç olmamasını diliyorum. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir maç olmasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp öteki maçta ötekine sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız. Yani eyyamcılığa gerek yok. Hakemler her maça, birisinin hatasını bir öteki maçta düzeltecekmiş mantalitesiyle sahaya çıkmamaları lazım. Bu Beşiktaş-Galatasaray maçına umarım yansımaz. En önemlisi de bugün başkasına yapılan haksızlığa müdahale etmez, taraf olmazsanız, yarın bunlar size de yapılabilir. Onun için kulüp başkanları bugünden sonra umarım şapkalarını öne koyar. TFF başkanı da benim 1-2 yıldır söylediklerime umarım kulak verir."

Ahmet Nur Çebi Hatay'da derslik ve kütüphane açılışına katıldı

Ahmet Nur Çebi, Hatay'da Beşiktaşlılar Derneğince yaptırılan derslik ve kütüphane açılışına katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız ile Derince Mahallesi'ndeki Şehit Coşkun Akşit İlkokulu'na gelen Çebi, burada dernek tarafından okula ek olarak yaptırılan 6 derslik, 2 anasınıfı, fen laboratuvarı ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Ahmet Nur Çebi, açılış sırasında öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çebi, okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çebi, Beşiktaş'ın da durumunun iyi olacağını vurguladı.

"Beşiktaşlılık sadece futbol ve spor değil. Beşiktaşlılık, toplum demek, sosyal ilişkiler demek, devlete millete katkı demek. Anadolu'nun her yerinde bunu yapmaya çalışıyoruz. İyiye gidiyoruz, sorun yok. Daha önce de söyledim. Beşiktaş mevcut kadrosu ve ekibiyle bu senenin şampiyonudur."