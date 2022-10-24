Okçular Vakfından yapılan açıklamaya göre, vakfın Okmeydanı Tesisleri'nde düzenlenen müsabakalarda 13-14 yaş kategorilerindeki sporcular mücadele etti.

Toplam 17 kulüpten 120 sporcunun katıldığı kupada, dereceye girenlere ödüllerini Okçular Vakfı Modern Okçuluk Spor Kulübü Başantrenörü Metin Gazoz, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Okçular Vakfı tarafından modern okçuluk ve geleneksel okçuluk yarışmalarının yanı sıra bu yıl ilk defa ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması da düzenlendi.

Kupada kategorilerinde birinci olan sporcu ve kulüpler şunlar:

Klasik yay erkek: Ömer Faruk Akkuş (Marmara Okçuluk)

Klasik yay kadın: Melike Taşbaşı (Okçular Vakfı)

Makaralı yay erkek: Yunus Dursun (Eyüpsultan Belediyesi)

Makaralı yay kadın: Eda Kuşoğlu (Anka Okçuluk)

Klasik yay erkek takım: Hüseyin Erdem Demir, Ali Tarık Erdem, Yunus Emre Kaya (Okçular Vakfı)

Klasik yay kadın takım: Melike Taşbaşı, Melek Naz Alkan, Erva Medine Sazak (Okçular Vakfı)

Makaralı yay erkek takım: Ahmet Ulubey Canikli, Metin Özkan, Gökdeniz Büyükbaş (Okçular Vakfı)

Makaralı yay kadın takım: Eda Kuşoğlu, Deniz İnci Seyhan, Duru Özçelik (Anka Okçuluk)