THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında gerçekleşen ağırlama töreninde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirket yöneticileri, milli takım teknik ekibini tebrik etti.

Törende Angola'yı Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan (2) ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-1 yenerek Türkiye'ye bu gururu yaşatan ay yıldızlı sporculara ve teknik heyete aileleriyle kullanabilecekleri 200 bin mil hediye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. Bizim Çocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles&Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, spora ve sporcuya olan desteklerini sürdüreceklerini belirterek, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Zirvede kalmak istiyoruz"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise son dünya şampiyonu Angola'nın elinden şampiyonluk kupasını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sportif anlamda "dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulur" sloganı ile çıktıkları yolda zirvede olduklarını hatırlatan Ergezen, "2026 Dünya Kupası öncesi 2024 Avrupa Şampiyonası var. Buralarda hizmet etmek, zirvede kalmak istiyoruz. Önce Avrupa sonra dünya şampiyonasına, bu saatten sonra kupaya olağanüstü bir durum olmadıkça talibiz. 2026'da aynı senaryo ile dünya kupasını üst üste 2 defa alıp, sonrasında 2030'da da Allah nasip ederse 3 olursa artık net bir başarı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ampute Milli Takımı, kurulduğu 2003'ten bu yana Türk bayrağını dünyada dalgalandırmaya ve Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan ay yıldızlılar, son olarak bu yıl İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda birinciliği elde ederek dünya şampiyonu oldu.