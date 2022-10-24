Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de CFR Cluj'u konuk edeceği mücadelenin biletleri satışa çıktı.

Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarlar, biletlerinin çıktısıyla veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabilecekler, e-bilet satışının tüm Passolig kartlarına açık olduğu, kombinelerin ise Avrupa maçlarında geçerli olacak.

Engelli tribün biletleri Sivas merkez Passolig ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilecek. Bilet fiyatları VIP alt tribün 180, maraton 50, güney alt ve üst tribün 30 lira olarak belirlendi.