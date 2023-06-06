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Spor
AA 06.06.2023 16:05

Ahmet Nur Çebi: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarıyla ilgili alınan karar dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduklarını belirtti.

Ahmet Nur Çebi: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin haziran ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

"UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık"

Ahmet Nur Çebi, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılmasıyla ilgili görüşlerinin çok eleştirildiğini hatırlattı.

"Depremlerin ardından iki takımın ligden çekilmek zorunda kalması sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir. Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilsin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık. O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık."

"Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız yüzümüzü güldürmeye devam ettiler"

Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının aldığı başarılı sonuçlar karşısında mutlu olduklarını aktardı.

"Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız, mayıs ayı boyunca aldıkları güzel sonuçlarla yüzümüzü güldürmeye devam ettiler. Bu başarının önümüzdeki sezona ve Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlara da yansımasını temenni ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarının rakipleri lehine 3-0 hükmen tescil edilmesine karar vermişti.

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Beşiktaş Ahmet Nur Çebi
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