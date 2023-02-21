Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla, "Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" başlığıyla teşekkür mesajı yayımladı.

"Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketi sonrası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığımız ve tüm gelirini AFAD'a bağışladığımız Basel maçına milletçe gösterdiğimiz hassasiyet, birlik ve beraberlik içimizi bir nebze de olsa ısıtmıştır. Olumsuz hava koşullarına rağmen stadyuma gelen, bilet alan, depremzedelerimize aktaracağımız geliri arttırmak için hatıra biletlere ilgi gösteren ülkedeki tüm sporseverlere, çağrımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım."