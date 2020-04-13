Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fotomaç gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

"Son ihtimal Süper Lig'i bu şekilde tescil etmek"

Ağaoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in geleceği için 4 ihtimalin bulunduğu belirtti.

"Biri ligin Haziran ayında normal başlaması, diğer ise Haziran ayında seyircisiz başlaması. Bir diğer ihtimal ise ileri bir tarihe ertelenmesi. Son ihtimal ise 26 haftası oynanmış Süper Lig'i bu şekilde tescil etmek."

"Ay sonunda yapılacak toplantı ligin kaderi açısından önemli"

Ahmet Ağaoğlu, kulüplerin ay sonunda federasyon ile yapılacağı toplantının da ligin kaderi açısından önemli olacağını belirtti. Ağaoğlu, koronavirüs sürecinin kulüpleri etkilediğini dile getirdi.

"Şu an itibarıyla bazı takımların gelirleri yüzde 20, bazılarının ise yüzde 50'ye yakın azaldı. Bu sürecin sonunda oyuncu ödemeleri de önemli oranda azalacak."

FIFA kararına dikkat çekti

Ahmet Ağaoğlu, ödemeler konusuna da değindi.

"FIFA maaşlar konusunda bir karar aldı ve Mart ayı da dahil olmak üzere Mart, Nisan, Mayıs ayındaki oyuncu ödemelerinde esnek olmayı kabul ediyor."