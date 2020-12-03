Ağaoğlu, Fotomaç gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Trabzonspor Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü"

Ahmet Ağaoğlu, bu sezon Süper Lig'e istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirtti.

"İlk 8 maçta Trabzonspor'a yakışmayan ve bizi üzen neticeler alındı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü. Hoca geldiğinden beri takım savunmasının ön planda olduğunu ifade ediyor. Bunu başardığı oynadığımız son 2 maçta ortaya çıktı. Hoca sonradan geldiği için bir takım sıkıntılar yaşayacak. Oyuncular da adaptasyon süreci yaşayabilirler. Bunu en kısa sürede atlatacaklarının görüntüsünü verdiler. İnşallah bu şekilde yemeden veya az yiyerek maç kazanmaya devam ederiz. Abdullah Avcı, 31 Aralık'a kadar oyuncuların gerçek performansını gördükten sonra kadro yapılandırması düşüncesi içerisinde. İnşallah takımın bu performansı devam edecek. 31 Aralık çok önemli. İnşallah 31 Aralık'tan sonra sizlerle farklı şeyleri konuşabileceğiz."

"Transferden sorumlu olan kişi Abdullah Avcı"

"Transfer tamamen hocanın tasarrufundadır. Hoca takımdaki oyuncuların gerçek performanslarını görmek istiyor. Tüm oyuncuların gerçek performansını, kazanma alışkanlığıyla birlikte gördükten sonra değerlendireceği bir konu. Transferle alakalı olarak bana veya bir yönetici arkadaşımıza soru yöneltmeyin. Transferden sorumlu olanlar izleme komitesi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın"

"Çok farklı bir lig oynayacağız"

Bordo-mavili kulübü başkanı, 2021 yılına girdikten sonra maç takviminin yoğunlaşacağını ve bu durumun çeşitli sıkıntılara yol açacağını dile getirdi.

Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs salgınının sürdüğünün altını çizdi.

"Süper Lig'de özellikle ocaktan sonra 3-4 günde bir maç oynayacağız. Daha önce bu konuda endişelerimizi dile getirmiştik. Salgın sürecinde pozitif çıkan oyuncuların 3-4 hafta takımdan ayrı kalmalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman çok büyük sıkıntılar çıkacağını belirtmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu, Covid-19 vakaları nedeniyle maça çıkamayacak takımları hükmen mağlup ilan edeceğini, buna göre önlem almalarını ifade etti. Kendileri de önlem aldı bununla ilgili. Çok farklı bir lig oynayacağız. Bugün sıkıntı yaşayan takımların mart ve nisan aylarında farklı konumda olması kimseyi şaşırtmasın. Haftada 3 maç oynamak, kadronuz da darsa sizi ciddi şekilde sıkıntıya sokabilir. Rezerv ligin kurulması için yapmış olduğumuz ısrarın ne kadar doğru olduğunu ve kurulmamasını isteyenlerin ne kadar büyük bir yanlış içinde olduğunu görüyoruz. Aralıktan sonra çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Herkesin buna hazırlıklı olması lazım. Bütün önlemlerimizi almamız gerek. Trabzonspor Kulübü olarak 19 Yaş Altı Takımı'nın önemli bir bölümünü elimizde tuttuğumuz için bu sürece hazır olduğumuzu söyleyebilirim."

"Geçmişi konuşmak kime ne kazandırır onu bilmiyorum"

Ahmet Ağaoğlu, bir basın mensubunun, "Sezona Abdullah Avcı ile başlamadığınız için bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Geçmişi konuşmak kime ne kazandırır onu bilmiyorum. Geçmişin üzerinden 50 senaryo üretebiliriz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bunu konuşmanın bir faydası yok. Mesela şu an Sörloth'un babasının, oğlunun Leipzig'de mutlu olmadığını ve Trabzonspor'a dönmek istediğini ifade ettiği yolunda haberler bizim medyamızda çıkıyor. Olmayan bir şeyi konuşmanın bize fayda sağlayacağına inanmıyorum. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı: 'Geçmişi revize etmek mümkün olsaydı emin olun herkes çok farklı yerde olurdu.' Geleceği konuşalım, önümüze bakalım."

Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un yılın forveti seçilmesiyle ilgili olarak gelen soruya yanıt verdi.

"Hem Alex'in (Sörloth) söylediği gibi hem Uğurcan ve Abdülkadir'in söylediği gibi, bu bir takım oyunu. Ortaya çıkan bir başarı varsa tüm oyuncular, teknik heyet, sağlık çalışanı ve malzemecinindir. Başarısızlık varsa onun sorumlusu da kulüp başkanıdır. Arkadaşlarımızın geçen sene ortaya koydukları performans, her ne kadar pandemi sonrasında sıkıntılı bir süreç yaşayarak şampiyonluğu kaybetsek de, ligi 2'nci bitirip Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bir ekip. Onları kutluyorum. Ekibiniz elde ettiği bir başarı sonrasında sizi kulüp başkanı olarak davet ediyorlarsa bu da tabii ki bir spor adamı olarak yaşanabilecek en büyük gurur. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır bizim altyapımızdan yetişen isimlerden. Abdulkadir Parmak da ödül almalıydı. Yusuf Yazıcı keza altyapımızdan yetişti. Bizim dışarıdan yok denecek kadar basit ücretlerle kiraladığımız veya aldığımız isimler, takıma sportif katkılarının yanı sıra ekonomik katkıları var. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth sportif anlamda Trabzonspor ile birlikte değiller. Trabzonspor'un, Trabzon'un ve bana göre hatta Türkiye'nin marka elçileri bunlar. Bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Alex ile ilgili yapılan spekülatif haberlerle ilgili açıklama yapmıştık. Bazıları giden futbolcuyla ne alakası var diye değerlendirdi ama onlar hala bizi futbolcumuz. Ben bir sonraki transferinden yüzde 20 elde edeceksem ve Trabzonspor Kulübü'nün geliştirip ve yetiştirip gönderdiği oyuncularsa, o oyuncuların bizimle olan irtibatı asla kesilmiş değildir. Elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bu sene Avrupa'da söz ettiren Yusuf Yazıcı var. Ümit ediyorum ki aynı şekilde Alex, Leipzig'de hak ettiği yere gelip hak ettiği başarıyı elde edecekler. Geçen sene emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Organizasyonda ödül alan isimler şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Turkuvaz Medya Onur Ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir - Fotomaç Özel Ödülü

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş - Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör Ödülü

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu - Türk Futbolu'na Üstün Hizmet Onur Ödülü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu - Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan - Yılın Orta Saha Oyuncusu

Leipzig'de forma giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth - Yılın Forveti

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır - Yılın Kalecisi

Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür - Yılın En Değerli Türk Futbolcusu

Galatasaraylı futbolcu Marcao - Yılın Savunma Oyuncusu

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera - Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson - Yılın Jokeri

Medipol Başakşehir - Yılın Takımı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk - Yılın Teknik Direktörü

Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca - Yılın Kanat Oyuncusu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz - Yılın Kulüp Başkanı