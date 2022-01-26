Afrika Uluslar Kupası bazı kulüplerin kabusu oldu. 9 Ocak'ta Kamerun'da başlayan organizasyon için 13 Süper Lig ekibinden 20 futbolcu ülkelerinin milli takımına gitti.

Avrupa'da liglerin oynandığı bir dönemde Afrika Kupası'nın düzenlenmesi birçok kulübü, oyuncularından mahrum bıraktı.

En çok Galatasaray, Hatayspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor etkilendi

Ülkemizde bu durumdan en çok Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor etkilendi.

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in olmadığı 4 maçı, Feghouli'nin yokluğunda da 3 maçı kaybetti. İki futbolcu bu sezon ligde toplam 7 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Ülkemizden Afrika Uluslar Kupası'na en çok futbolcuyu Atakaş Hatayspor gönderdi. 3 oyuncuyla temsil edilen Güney ekibi, 8 gollü Ayoub el Kaabi ile 1 gol 3 asisti bulunan Traore'den yoksun çıktığı dört maçta dört puanla yetindi.

Bordo beyazlılar ayrıca Faslı kaleci Munir'in forma giyemediği bu karşılaşmalarda 11 gol yedi. Atakaş Hatayspor, Munir'in oynadığı 19 maçta kalesinde 23 gol görmüştü.

Demir Grup Sivasspor da Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Yiğidolar, 2 gol 9 asisti bulunan Gradel ile 2 gol 3 asiste imza atan Fajr'ın olmadığı dört karşılaşmadan 5 puan çıkarabildi.

Son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor en skorer ismi Benjemin Tetteh'ten şampiyona nedeniyle bir süre mahrum kaldı. Sarı siyahlı ekip, 6 gollü Ganalı futbolcunun yanı sıra 1 asist yapan Tunuslu Haddadi'den yoksun çıktığı maçlarda 1 puan alabildi.

Yukatel Kayserispor ise 9 gol 4 asisti bulunan Mame Thiam'dan ayrı kaldığı süreçte gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sarı kırmızılı ekip, Senegalli santrforun yokluğunda 4 maçta 7 puan toplarken sadece 4 gol attı.

16 karşılaşmada 9 gol 4 asist üreten Thiam, milli takıma gitmeden önce forma giydiği son 5 maçta 5 gol 2 asistle dikkat çekmişti.

VavaCars Karagümrük de Ahmet Musa'nın organizasyonda mücadele ettiği dönemde 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.

4 takım en az etkilendi

Öte yandan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor aldıkları başarılı sonuçlarla Afrika Kupası'na giden oyuncularının eksikliğini hissetmedi.

Kamerun'da düzenlenen 33. Afrika Uluslar Kupası 6 Şubat'ta sona erecek.