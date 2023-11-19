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Spor
DHA 19.11.2023 19:46

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Antalya'da düzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, final yarışmaları ile tamamlandı.

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Tek erkeklerde İtalya’dan Davide Nacci 1’inci, yine İtalya’dan Francesco Sebastio 2’nci, İspanya’dan Miquel Mane 3’üncü olurken, çiftler kategorisinde Bulgaristan’dan Borislava İvanova ve Hristo Manolov altın, İtalya’dan Matteo Falerave Lucrezia Rexhepi gümüş, Romanya’dan Darius Branda ve Daria Mihaiu bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Trio kategorisinde Fransa 1’inci, Romanya 2’nci, İtalya 3’üncülüğü kazanırken, Büyükler Grup kategorisinde İtalya birinciliği elde ederek Avrupa Şampiyonu olurken, Finlandiya 2'nci, Macaristan ise 3’üncü sırayı aldı. Aerobik dans kategorisinde ise Macaristan 1’inci, Romanya 2’nci, İtalya ise 3’üncü oldu.

Şampiyonada derece elde eden ülkeler madalyalarını düzenlenen törenle alırken, bazı sporcular sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

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