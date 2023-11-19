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Spor
AA 19.11.2023 17:56

32. Ege Rallisi sona erdi

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nde dereceye girenler belli oldu.

32. Ege Rallisi sona erdi
[Fotograf: AA]

Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize edilen rallide 54 araç yer aldı.

Kemalpaşa ilçesinde dünkü 2 özel etabın ardından katılımcılar bugün 5 etapta yarıştı.

Genel klasmanda GP Garage takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı birinci olurken, Castrol Ford'dan Ali Türkkan-Burak Erdener ikinciliği, GP Garage adına yarışan Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Kadın pilotlar birinciliğe GP Garage My Team’den Burcu Çetinkaya ulaşırken, kategori 1 birinciliğini Çiğdem Tümerkan-Zeynep Tümerkan ekibi kazandı. Anne-kız Tümerkan, TOSFED Ralli Kupası klasmanında kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 9-10 Aralık'taki Kocaeli Büyükşehir Rallisi ile sürecek.

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