32. Ege Rallisi sona erdi

Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize edilen rallide 54 araç yer aldı.

Kemalpaşa ilçesinde dünkü 2 özel etabın ardından katılımcılar bugün 5 etapta yarıştı.

Genel klasmanda GP Garage takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı birinci olurken, Castrol Ford'dan Ali Türkkan-Burak Erdener ikinciliği, GP Garage adına yarışan Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Kadın pilotlar birinciliğe GP Garage My Team’den Burcu Çetinkaya ulaşırken, kategori 1 birinciliğini Çiğdem Tümerkan-Zeynep Tümerkan ekibi kazandı. Anne-kız Tümerkan, TOSFED Ralli Kupası klasmanında kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 9-10 Aralık'taki Kocaeli Büyükşehir Rallisi ile sürecek.