7. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

7’den 70’e her yaştan sporcunun olduğu turnuvaya, Türkiye'den 234 sporcunun yanı sıra Azerbaycan’dan 31, İran’dan 10, Rusya’dan 4, Suriye’den 3, Gürcistan’dan 1, Hindistan’dan 1, Kırgızistan’dan 1, Norveç’ten 1, Türkmenistan’dan 1, Filistin’den 1, ABD’den 1, KKTC’den 2 olmak üzere 291 sporcu katıldı.

A kategorisi sıralama ödüllerinde birinci Karthik Venkataraman, en iyi Türk sporcu Eke Salih, en iyi yerel sporcu İskandarov Misratdın, yaş üstü en iyi sporcu Ulybin Mikhail, en iyi kadın sporcu Mahidan Anousha oldu.

B kategorisi sıralama ödüllerinin birincisi Ünsal Görkem, en iyi yerel sporcu Özen Saadet Alperen, en iyi yaş üstü sporcu Kadrash H, en iyi kadın sporcu ise Zahedifar Anahita oldu.

C Kategorisi sıralama ödülleri birincisi Gafarov Niyazi, en iyi yerel sporcu Öz Ege, en iyi kadın sporcu ise Bassari Senem Gül olurken, D kategorisi sıralama ödülleri birincisi Okuyan Zeynep İmge, en iyi yerel sporcu Atfe Omar, en iyi kadın sporcu ise Okuyan Zeynep İmge oldu.

“Sporcular, yedi gün boyunca çok başarılı müsabakalar geçirdiler”

Ödül Töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, turnuvaya 26 farklı ilden, 14 ülkeden toplam 291 oyuncunun katıldığını belirtti.

Tok, “Sporcular, yedi gün boyunca çok başarılı müsabakalar geçirdiler. Biz de sizleri ilimizde ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Turnuvada emeği geçen başta Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı, tüm hakemlerimiz, katılımcı sporcularımız ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan personele çok teşekkür ediyorum. Hepinizi önümüzdeki sene düzenleyeceğimiz satranç turnuvasına da bekliyoruz.” dedi.

“Yerel yönetimlerle işbirliği yapmamız son derece önemli”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 7. Uluslararası Satranç Turnuvası’nın her zaman olduğu gibi bu yıl da başarıyla sonuçlandığından söz ederek, “Bizim yerel yönetimlerle işbirliği yapmamız son derece önemli. Türkiye Satranç Federasyonu’nun bugün geldiği noktada aldığı başarılar, uluslararası etkinlikler, yurt içi ve yurtdışı organizasyonel yeteneğine baktığımızda, yerel yönetimlerin de desteği ile yaptığı uluslararası turnuvaların faydalı ve önemli olduğunu görüyoruz. Ben burada 7 yıldır bize destek veren ve son yıllarda da desteğini çok daha farklı şekillerde artıran çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Olcay Tok, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’a plaket takdim etti.