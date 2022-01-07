Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor'da 3 oyuncunun testi pozitif çıktı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımı teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi COVID-19 testi yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan 3 sporcu için takip, izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.
Öte yandan, Ahmethan Köse ve Kadir Keleş'in sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
BİLGİLENDİRME: #ADANASPOR pic.twitter.com/qYPfupURmG— Adanaspor A.Ş. ???????? (@AdanasporResmi) January 7, 2022
Etiketler: Adana Koronavirüs
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