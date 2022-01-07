Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımı teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi COVID-19 testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan 3 sporcu için takip, izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.

Öte yandan, Ahmethan Köse ve Kadir Keleş'in sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.