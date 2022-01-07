Milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Pozitif(+)" paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.