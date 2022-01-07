Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, koronavirüse yakalandı.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Pozitif(+)" paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Etiketler: Koronavirüs
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