Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzonspor Kulübü 48. Olağanüstü Divan Genel Kurulu'nda konuşan Ahmet Ağaoğlu, desteğe ve yardıma en fazla ihtiyaç duydukları dönemde bütün kulüplere ve yönetimlere örnek olacak şekilde, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ve üyelerinin büyük katkı sağladıklarını söyledi.

"Omuz omuza yan yana bugün bu noktaya geldik"

Ağaoğlu, istenilen hedeflere ulaşma konusunda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

"Eğer bir şeyleri başaracaksak, eğer bir hedefimiz varsa bu hedef doğrultusunda hareket edip sonunda başarıyı hedefliyorsak biz camia olarak yönetimiyle, kurullarıyla, taraftarıyla, camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde, bu başarıyı beklemek veya yakalamak hayalperestliğin çok ötesinde olur. Bugün eğer bu noktaya geldiysek topyekün, hep birlikte verilmiş olan mücadele ve özellikle işlerin ters gittiği süreç içerisinde omuz omuza yan yana bir dayanışmanın ürünü olarak biz bugün bu noktaya geldik."

[Fotoğraf: AA]

"Bizim için lig yeniden başlıyor"

Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının bugün başlayacağını anımsattı.

"Önümüzde 19 maç var, lig bugün yeniden başlıyor. Eğer rakiplerimizle aramızdaki puan farkına güvenip ona inanıp, o doğrultuda hareket edersek hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Bizim için lig yeniden başlıyor. Aynı ciddiyet ve disiplinle rakiplerimize saygı duyarak. Bugün şampiyonluk yarışının içinde bizimle birlikte 5-6 takım daha var. Bunların mücadelesini ve varlığını yok sayarsak onlara en büyük saygısızlığı yapmış oluruz. Spor ruhunda rakibe saygısızlık yapan takımların sonunun her zaman hüsran olduğunu eğer biraz hafızalarımızı tazelersek açık ve net olarak görürüz."

Trabzonspor'un, rakiplerinin başarısızlığıyla başarı kovalayan bir takım olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, güçlü rakiplerin her zaman direnci ve mücadele gücünü artırdığını, bu şekilde elde edilen başarının da şampiyonluğa anlam kazandıracağını kaydetti.

Ali Sürmen tek aday

48. Olağanüstü Divan Genel Kurulunda tek aday olan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise pandemiye rağmen birçok faaliyeti yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Sürmen, Trabzonspor'un menfaatini, kişi ve kurumların faaliyetinin önüne geçirmediklerini ifade etti.

"Asla kişilerin adamı olarak bir faaliyetin önünü, Trabzonspor’un yararına olan faaliyetin önünü kesmediğimiz gibi, kişilerin adamı olarak bir faaliyete de katkı sağlamadık. Bunu sürdürmek her Trabzonsporlunun görevidir aslında. Ama ne yazık ki bazen siz Trabzonspor menfaati için ne yaparsanız yapın, bazen çok yakın dostlarınız bile kendi kişisel ikballeri için size küsebiliyorlar. Ama hiç önemli değil. İsterse kardeşim küssün. Ben Trabzonspor'un menfaatinden başka hiçbir faaliyete bilerek, kasten, ihmalle girmedim, bundan sonrada girmeyeceğim."

Sürmen, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışıyla ilgili bazı spor yorumcularının söylemlerini anımsattı.

"Efendim 37 yıl sonra şampiyonluğa gidiyormuşuz. Hadi canım sende. Bizim 10 yıl oldu daha şampiyon olalı. 2010-2011'i unutur muyuz? Bizim 37 yıl sonra değil 10 yıl sonra 8'inci şampiyonluğumuz Allah nasip ederse olacak. Trabzonspor taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle şu anda örnek ve örnek olmaya devam etmeli. Trabzonspor sadece Trabzon'un değil."

Konuşmaların ardından divan genel kurulunda oy verme işlemine geçildi.

Divan genel kuruluna, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman ile divan kurulu üyeleri katıldı.