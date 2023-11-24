Adana Demirsporlu Balotelli İtalya'da trafik kazası geçirdi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.

"Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız."

Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.

TFF Mario Balotelli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalya'da trafik kazası geçiren Yukatel Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

"Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen Mario Barwuah Balotelli'nin ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Balotelli'ye ve Yukatel Adana Demirspor camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."



