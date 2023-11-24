Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
25 Kasım Cumartesi:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Bahçeşehir Koleji (Menteşe)
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Ekmas (Gazanfer Bilge)
18.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)
26 Kasım Pazar:
13.00 Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)
18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
27 Kasım Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
25 Kasım Cumartesi:
14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül )
15.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)
26 Kasım Pazar:
13.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
16.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Çayırova Belediyesi-Sigortam.Net (Çayırova)
25 Kasım Cumartesi:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol -Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel)
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)
18.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
26 Kasım Pazar:
14.00 Final Spor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bursa Naim Süleymanoğlu)
15.45 Konyaspor-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Kapaklıspor-OGM Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
27 Kasım Pazartesi:
18.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)