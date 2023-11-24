Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

25 Kasım Cumartesi:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Bahçeşehir Koleji (Menteşe)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Ekmas (Gazanfer Bilge)

18.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

26 Kasım Pazar:

13.00 Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Kasım Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

25 Kasım Cumartesi:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül )

15.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)

26 Kasım Pazar:

13.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Çayırova Belediyesi-Sigortam.Net (Çayırova)

25 Kasım Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol -Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)

18.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

26 Kasım Pazar:

14.00 Final Spor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bursa Naim Süleymanoğlu)

15.45 Konyaspor-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Kapaklıspor-OGM Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

27 Kasım Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)