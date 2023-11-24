Futbolda haftanın programı

TFF 2. Lig'de 15, TFF 3. Lig'de 12. hafta maçları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 12. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

25 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

26 Kasım Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)

1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

25 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Esenler Erokspor-Ankara Demirspor (Esenler Erokspor)

26 Kasım Pazar:

14.00 Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Adıyaman FK (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 (Karaelmas K. Köksal)

14.00 1461 Trabzon FK-Bursaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Altınordu (Diyarbakır)

14.00 Vefa Group Vanspor FK-Nazilli Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Ankaraspor (Mersin)

Kırmızı Grup:

25 Kasım Cumartesi:

14.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

26 Kasım Pazar:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Isparta 32 (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Fethiyespor-Karaman FK (Fethiye İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Belediye Derincespor (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uşakspor (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-İskenderunspor (Soma Atatürk)

14.00 Menemen FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Menemen İlçe)

14.00 Denizlispor-Düzce Cam Düzcespor (Denizli Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karabük İdmanyurdu (Bağcılar Mahmutbey)

26 Kasım Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-İnegöl Kafkasspor (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Edirnespor (Arguvan İlçe)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Kepezspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Mardin 1969-Kırıkkalegücü (Mardin 21 Kasım)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 52 Orduspor-Talasgücü Belediyespor (Yeni Ordu)

2. Grup:

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Kemerkent Bulvarspor-3Gen Holding Elazığspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

26 Kasım Pazar:

14.00 Efeler 09-Karşıyaka (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Hacettepe 1945-Silifke Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Ergene Velimeşespor (Sapanca Atatürk)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-TPAO Batman Petrolspor (Eynesil İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Turgutluspor (12 Haziran)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Anadolu Üniversitesi (Kelkit İlçe)

3. Grup:

26 Kasım Pazar:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Onvo Ağrı 1970 (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Kuşadasıspor (Erbaa İlçe)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Faruk Çelik)

14.00 Osmaniyespor FK-1922 Konyaspor (7 Ocak)

14.00 Sivas Dört Eylül-Silivrispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Bornova 1877-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4. Grup:

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Tokat Belediye Plevnespor (Bergama 14 Eylül)

26 Kasım Pazar:

14.00 Balıkesirspor-Bitexen Adana 1954 (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Sebat Gençlikspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Nevşehir Gazi)

14.00 23 Elazığ FK-Siirt İl Özel İdaresi (Elazığ Doğukent)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Orduspor 1967 (Muş Şehir)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

25 Kasım Cumartesi:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü (İBB GOB Halit Kıvanç)

12.00 Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

13.00 Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

13.00 Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor (Vefa)

14.00 Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor (Batur)