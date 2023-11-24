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Spor
AA 24.11.2023 09:12

İstanbulspor Hatayspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

İstanbulspor Hatayspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligin ilk 12 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik alabilen İstanbulspor, 9 karşılaşmadan da yenik ayrıldı. İstanbulspor, topladığı 5 puanla puan tablosunun son sırasında bulunuyor.

Üç maçlık yenilgi serisine 12. haftada namağlup Galatasaray'ı 2-1 yenerek son veren Hatayspor ise 4 galibiyete ulaştı. Beş beraberliği ve 3 yenilgisi bulunan bordo-beyazlı takım, haftaya 17 puanla 9. sırada girdi.

Hazırlıklarını, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştiren Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

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