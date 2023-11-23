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Spor
İHA 23.11.2023 23:36

Samsunspor: Bitigen’in Beşiktaş maçına atanmasına kaygı vericidir

Samsunspor, Beşiktaş maçına hakem Abdulkadir Bitigen’in atanmasına tepki göstererek, kararın kaygı verici olduğunu ifade etti.

Samsunspor: Bitigen’in Beşiktaş maçına atanmasına kaygı vericidir

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçı ise hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

"İvedilikle yapılan bu hatadan dönülmesini talep ederiz"

Hakem ataması ile ilgili yazılı açıklama yapan Samsunspor Kulübü; karara tepki göstererek, durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

Samsunspor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Trendyol Süper Lig 13. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma öncesi TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan ve sosyal medyada tepki çeken hakem ataması konusunda ciddi endişe ve çekincelerimiz bulunmaktadır. Geçmişte oynadığımız müsabakalarda ne yazık ki sürekli olarak aleyhimize verdiği hatalı kararlar ile kamuoyunun büyük tepkisini çeken hakem Abdulkadir Bitigen’in, Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşmada görev alması kaygı vericidir. Açıklananlar doğrultusunda, söz konusu atamanın TFF ve MHK tarafından derhal gözden geçirilmesini ve ivedilikle yapılan bu hatadan dönülmesini talep ederiz. Kamuoyunun bilgisi ve takdirine sunarız.” ifadelerine yer verildi.

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