Nuri Şahin'den milli takım yorumu

Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, TRT SPOR'dan Tuna Akdemir'in sorularını yanıtladı.

Genç teknik adam, EURO 2024'e lider olan katılmaya hak kazanan A Milli Takım ile ilgili ''Her şeyden önce milli formanın ne kadar değerli olduğunu bilen bir takım görüyorum. İnanılmaz enerjik bir milli takım görüyorum. Almanya maçında ben hayran kaldım. Oynanan futbol çok hoşuma gitti. Biz Almanya'ya kapanarak kazanmadık. İnşallah bunu Avrupa Şampiyonası'nda görürüz.'' ifadelerini kullandı.