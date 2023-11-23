Ultra maraton yüzücüsü Bengisu katılacağı yarışmayı değerlendirdi

ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını da olan ve Oceans Seven (7 okyanus) olarak adlandırılan Okyanus'un Yedilisi'ndeki diğer 5 parkuru aşmayı isteyen Avcı, Antalya'da 25 Kasım Cumartesi günü ikincisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Antalya An Aqua Swimming Race" yarışına katılacak.

Konyaaltı Belediyesinin düzenleyeceği organizasyonun Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan Bengisu Avcı, "Çok güzel bir atmosferde yüzeceğimize inanıyorum. Bu sporu uzun yıllardır sürdürüyorum. Okyanus hedefimde burası benim için bir ayak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gece etabında ışıklı yüzme balonlarıyla yüzecekler

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de yarışmaya Ukrayna, Rusya, İran, Fas, Bulgaristan, İngiltere, Almanya ve Türkiye'den 400 sporcunun katılacağını bildirdi.

Açık deniz yüzme yarışmasında sporcuların 500, 1500, 3000 ve 4500 metrelik parkurlarda mücadele vereceğini belirten Esen, "Yarış kapsamında 500 metrelik gece yarışı etabı yapılacak. Sporcularımız ışıklandırılmış yüzme balonları ile yüzecek. Bu onların hem can güvenliği hem de görünür olmalarını sağlayan bir yöntem olacak. Ayrıca hepimiz için güzel bir görsel şov sunacak." bilgisini verdi.

Toplantıya, milli sporcu Mert Onaran, yarışma organizatörü Ali Cem Aktaş ve Fiberli Aydınlatma Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu Çağan Şentürk de katıldı.