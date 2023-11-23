Az Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.11.2023 19:50

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu katılacağı yarışmayı değerlendirdi

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni üçüncü ve en hızlı geçen Türk kadını ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Antalya'da katılacağı yarışı okyanus hedefinde bir ayak olarak nitelendirdi.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu katılacağı yarışmayı değerlendirdi
[Fotograf: AA]

ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını da olan ve Oceans Seven (7 okyanus) olarak adlandırılan Okyanus'un Yedilisi'ndeki diğer 5 parkuru aşmayı isteyen Avcı, Antalya'da 25 Kasım Cumartesi günü ikincisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Antalya An Aqua Swimming Race" yarışına katılacak.

Konyaaltı Belediyesinin düzenleyeceği organizasyonun Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan Bengisu Avcı, "Çok güzel bir atmosferde yüzeceğimize inanıyorum. Bu sporu uzun yıllardır sürdürüyorum. Okyanus hedefimde burası benim için bir ayak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gece etabında ışıklı yüzme balonlarıyla yüzecekler

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de yarışmaya Ukrayna, Rusya, İran, Fas, Bulgaristan, İngiltere, Almanya ve Türkiye'den 400 sporcunun katılacağını bildirdi.

Açık deniz yüzme yarışmasında sporcuların 500, 1500, 3000 ve 4500 metrelik parkurlarda mücadele vereceğini belirten Esen, "Yarış kapsamında 500 metrelik gece yarışı etabı yapılacak. Sporcularımız ışıklandırılmış yüzme balonları ile yüzecek. Bu onların hem can güvenliği hem de görünür olmalarını sağlayan bir yöntem olacak. Ayrıca hepimiz için güzel bir görsel şov sunacak." bilgisini verdi.

Toplantıya, milli sporcu Mert Onaran, yarışma organizatörü Ali Cem Aktaş ve Fiberli Aydınlatma Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu Çağan Şentürk de katıldı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
TFF'den Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:58
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
21:32
İsrail yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi: 27 kişi öldürdü
22:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü
21:22
Siper 2024'te envantere girecek
21:06
Batan gemiden son yardım çağrısı: Benim işim bitti
21:47
Gazze'de ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ