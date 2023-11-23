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Spor
AA 23.11.2023 18:04

TFF ve Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu "Yayın İhale Komisyonu" çalışmalarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri ile Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı "Yayın İhale Komisyonu" çalışmalarına başladı.

TFF ve Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu "Yayın İhale Komisyonu" çalışmalarına başladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre komisyon, TFF'nin Riva yerleşkesinde bir araya geldi.

Açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıda, yeni ihale dönemiyle ilgili yol haritası oluşturulduğu, ihale şartnamesi ve ihale tarihi üzerinde mutabakat sağlandığı ifade edildi.

Toplantıda Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplere daha fazla gelir getirecek satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularının ele alındığı futbolda önde gelen ülkelerin elde ettiği yayın gelirlerinin de karşılaştırılmalı olarak değerlendirildiği belirtildi.

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TFF Kulüpler Birliği
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