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Spor
DHA 23.11.2023 17:58

Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Antalya'ya galibiyet için gideceğiz

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, "Antalya ligin iyi top oynayan takımlarından ama biz de kendimizi bu ligde artık kanıtladığımızı düşünüyorum. Bizim için çıkışa geçme maçı olur diye düşünüyoruz." dedi.

Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Antalya'ya galibiyet için gideceğiz
[Fotograf: DHA]

Süper Lig’in 13'üncü haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde yaptıkları antrenmanla sürdürdü.

"Bizim için çıkışa geçme maçı olur diye düşünüyoruz"

Çaykur Rizespor’un genç orta saha oyuncusu Mithat Pala, antrenman öncesi basın mensuplarını sorunu yanıtladı.

Antalya’da zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Pala, "Antalyaspor maçı deplasmanda ve zorlu bir maç olacak. Antalya ligin iyi top oynayan takımlarından ama biz de kendimizi bu ligde artık kanıtladığımızı düşünüyorum. Bizim için çıkışa geçme maçı olur diye düşünüyoruz. Çünkü uzun süredir galibiyet alamıyorduk. İstanbulspor maçı ile birlikte bunu sonlandırdık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Antalya'ya galibiyet için gideceğiz elimizden geleni yapacağız. Biraz şansızlıklar yaşadık ama şu anda onu toparlıyoruz, tekrar tırmanışa geçeceğimizi düşünüyorum. Takım olarak bence çok iyi durumdayız. Bireysel olarak da tabii ki de hedeflerim öncelikle Rizespor'da başarıya ulaşmak. Geçen sene de çok mutluydum burada. Şampiyonluk yaşadık. Bu yılda başarı yakalayıp hedefim daha büyük takımlar, Avrupa, milli takım olsun hedefim büyük yerler ama önceliğim tabii ki de Rizespor." dedi.

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Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Antalya'ya galibiyet için gideceğiz
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