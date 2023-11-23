Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.11.2023 16:30

Milli tekvandocular Avrupa poomsae ve Balkan şampiyonalarında tatamiye çıkacak

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Poomsae Tekvando Şampiyonası ve Balkan Tekvando Şampiyonası, 24 Kasım Cuma günü başlayacak.

Milli tekvandocular Avrupa poomsae ve Balkan şampiyonalarında tatamiye çıkacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 24-26 Kasım tarihlerinde Avusturya’nın Innsbruck kentinin ev sahipliği yapacağı Avrupa Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 6’şar kadın ve erkekten oluşan 12 sporcu, 18 kategoride temsil edecek.

Avrupa Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda başarı kovalacak sporcular şunlar:

Kadınlar: Ceren Behiye Okur (poomsae yıldızlar bireysel), Dilan Yaprak Alan (poomsae gençler bireysel), Şeyda Nur Yavuz (poomsae 18-30 yaş bireysel), Bengü Alkan Çal (poamsae 30 yaş üstü bireysel), Ecrin Yanıt (serbest stil 12-17 yaş bireysel), Gülsena Karakuyulu Ertunç (serbest stil 18 yaş üstü bireysel)

Erkekler: Muhammed Sarıtaş (poomsae yıldızlar bireysel), Mustafa Aydın (poomsae gençler bireysel), Muhammed Emir Yılmaz (poomsae 18-30 yaş bireysel), Ali Kemal Ustabaş (poamsae 30 yaş üstü bireysel), Muhammed Çağrı Gülen (serbest stil 12-17 yaş bireysel), Aykut Taşgın (serbest stil 18 yaş üstü bireysel)

Poomsae yıldız çiftler: Ceren Behiye Okur ile Muhammed Sarıtaş

Poomsae genç çiftler: Dilan Yaprak Alan ile Mustafa Aydın

Poomsae 30 yaş altı çiftler: Şeyda Nur Yavuz ile Muhammed Emir Yılmaz

Poomsae 30 yaş üstü çiftler: Bengü Alkan Çal ile Ali Kemal Ustabaş

Serbest stil 17 yaş altı çiftler: Ecrin Yanıt ile Muhammed Çağrı Gülen

Serbest stil 18 yaş üstü çiftler: Gülsena Karakuyulu Ertunç ile Aykut Taşgın

Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 20 sporcu yer alacak

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Balkan Tekvando Şampiyonası ise 24-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Gençler kategorisinde 20 sporcu, Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. Açık statüdeki şampiyonada diğer Türk sporcular da milli takım statüsü dışında mücadele edebilecek.

Şampiyonada Türkiye adına şu sporcular başarı arayacak:

Kadınlar: Zeynep Çiçek (42 kilo), Rüveyda Nur Evin (44 kilo), Zehra Gürbüz (46 kilo), Aleyna Zülfi Durmuş (48 kilo), Fatmanur Öner (52 kilo), Şeyma Köseoğlu (55 kilo), Serra Yağmur Can (59 kilo), Rojin Damla Alıcı (63 kilo), Dilara Şirin (68 kilo), Hatice Sıla Bal (+68 kilo)

Erkekler: Onur Kaan Sarıbudak (45 kilo), Yusuf Ercan (48 kilo), Bekir Osmanoğlu (51 kilo), Selahaddin Eyyüp Çiçek (55 kilo), Ali Tahir Aksoy (59 kilo), Arda Diker (63 kilo), Yiğit Özcan (68 kilo), İsmail Pelit (73 kilo), Bahattin Batuhan Baş (78 kilo), Ege Şaşmaztin (+78 kilo)

ETİKETLER
Tekvando
Sıradaki Haber
Fenerbahçeli kadın futbolcu Göknur Güleryüz'ün milli tercihi Türkiye oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Katar: Gazze'deki insani ara yerel saatle 07.00'de başlayacak
17:26
Numan Kurtulmuş: Mesele bölgesel savaşlar haline dönebilir
17:05
İsrail'in alıkoyduğu Şifa Hastanesi müdürünün nereye götürüldüğü bilinmiyor
17:03
İzmir'de yakalanan firari FETÖ'cü tutuklandı
17:01
Malatya'da zehir taciri 14 kişiye tutuklama
16:54
Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ