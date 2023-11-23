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Spor
AA 23.11.2023 18:02

Beşiktaş'ta resmi adaylık başvuru süresi tamamlandı

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Hasan Arat ve Serdal Adalı, resmi adaylık başvurularını tamamladı.

Beşiktaş'ta resmi adaylık başvuru süresi tamamlandı

Siyah-beyazlı kulübün Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında tüzüğümüzün 35. maddesi gereği en az 250 öneri imzasını tamamlayarak aday olma hakkı kazanan sayın Hasan Arat ve sayın Serdal Adalı resmi adaylık başvurularını ve geçici yönetim kurulu listelerini Başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Tüzüğümüz gereği bugün saat 17.00 itibarıyla adaylık başvuru süresi tamamlanmıştır."

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