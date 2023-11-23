Dani Alves'in 9 yıl hapsi istendi

Alves olayında alınan ifadeler ve bilirkişi raporundan sonra soruşturmayı tamamlayarak yeterli delil toplandığı için davayı açan Barselona Mahkemesi savcılığı, Brezilyalı futbolcu hakkında cinsel saldırıda bulunma suçundan 9 yıl hapis ve 150 bin euro tazminat istedi.

Savcılık ayrıca Alves'in cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetim altında tutulması ve söz konusu kadının bulunduğu yerlerin en az 1 kilometre uzağında olması yönünde tedbirler alınmasını talep etti.

Olayın geçmişi

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.