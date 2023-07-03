Parçalı Bulutlu 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.07.2023 14:20

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ilk idmanına çıktı

Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert, takımıyla ilk idmanına çıktı.

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ilk idmanına çıktı

Geçen sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Serkan Damla'nın yönetimindeki ilk idmanla Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde start aldı.

Dün akşam kampa katılan Hollandalı yeni teknik direktör Patrick Kluivert, mavi-lacivertli oyuncularla ilk antrenmanına çıktı.

Kluivert yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan bu sabahki antrenmanda pas, pres, top kapma çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Adana ekibinin kampı, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

ETİKETLER
Adana Demirspor
Sıradaki Haber
Olympiakos'tan Bartra ve Maxi Gomez'e kanca
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
14:29
İran: İsrail'in Cenin saldırısı devlet terörünün açık bir örneğidir
14:16
İzmir'de ormana sıçrayan yangınına müdahale ediliyor
14:12
Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
14:20
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü, 50 Filistinliyi yaraladı
13:23
FSM Köprüsü 35 yaşında: Günlük 240 bin araç kullanıyor
Trafikte atılan "makas" hayatları koparıyor
Trafikte atılan "makas" hayatları koparıyor
FOTO FOKUS
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ