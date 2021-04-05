Mavi-Lacivertli kulüpte deneyimli forvet Mehmet Akyüz ve devre arası takıma katılan Brezilyalı oyuncu Lucas Rangel’le karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi.

"Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz."