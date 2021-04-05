Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor’da 2 forvetle yollar ayrıldı
[Fotoğraf: DHA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yollar ayrıldı.
Mavi-Lacivertli kulüpte deneyimli forvet Mehmet Akyüz ve devre arası takıma katılan Brezilyalı oyuncu Lucas Rangel’le karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi.
"Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz."
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