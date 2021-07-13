Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'a Arjantinli orta saha
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Lucas Castro ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı.
Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'te forma giymişti.
Hoş Geldin Lucas Nahuel Castro! pic.twitter.com/V5RyvnJ0v2— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 13, 2021
Etiketler: Adana Transfer Haberleri
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