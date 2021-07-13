Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Makana Baku'yu transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku'nun SC Sonnenhof Grossaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giydi.
#Transfer: 1998 doğumlu oyuncu Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/ojEqmhvvdG#Göztepe pic.twitter.com/ohh7pwnIWk— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 13, 2021
Etiketler: Göztepe Transfer Haberleri
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