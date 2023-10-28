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Spor
TRT HABER / AA 28.10.2023 18:45

Adana Demirspor Konyaspor'u ağırlıyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.

Adana Demirspor Konyaspor'u ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Turgut Doman yönetiyor.

Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, 9 puanla 15. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'deki Beşiktaş'ı 4-2, Corendon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini sürdürememişti.

Mücadeleyi TR Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Konyaspor'u ağırlıyor

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