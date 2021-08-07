Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in yeni sezonu hazırlıkları kapsamında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk devresi golsüz sona eren maçın 60. dakikasında Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Geriye düştükten sonra rakip kalede etkinliğini arttıran Adana temsilcisi, 64'te yeni transferlerinden Britt Assombalonga ile skoru dengeledi.

Kalan kısımda başka gol olmayınca müsabaka, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında 13 Ağustos Cuma akşamı Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk maçında 15 Ağustos Pazar akşamı şampiyonluğun favorilerinden Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Mücadelenin öne çıkan anları

4’üncü dakikada Beşiktaş’ta topla buluşan Güven, kaleci Ferhat ile ceza sahası içerisinde karşı karşıya kaldı. Güven, kaleci Ferhat’ı çalımlamak istedi. Ferhat son anda topa müdahale ederek golü önledi.

11’inci dakikada Beşiktaş’ta köşe vuruşu için gelen Gökhan’ın atışında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet, ceza sahası dışından sert bir sut çekti. Top soldan auta çıktı.

17’nci dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Sinan pasını, Pa Dibba’ya yolladı. Pa Dibba’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22’nci dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza yayının önünde arkası dönük halde topla buluşan Güven, dönerek sert bir vuruş yaptı. Güven’in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

25’inci dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli, rakibini çalımlayarak ters köşeye yatırıp önünü açtı. Ardından topu sol ayağına çeken Balotelli’nin sert vuruşunda, kaleci Ersin topu son anda uzaklaştırdı.

43’üncü dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan, kaleyi görür görmez sert bir sut çekti. Sinan’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52’nci dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içerisinde karambolde topla buluşan Pa Dibba, kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda kaleci Ersin’i geçemedi.

58’inci dakikada Beşiktaş’ta Atiba’nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Josep, ceza sahasında girdiği anda Rassoul’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

60’ıncı dakikada Beşiktaş’ta penaltı noktasında topun başına geçen N’Koudou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

65’inci dakikada Adana Demirspor’un sağ kanatta gelişen atağında Akintola topa sert vurdu. Kaleciden dönen topa Castro dokundu. Utku bir kez daha topa dokundu ancak Assombalonga yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-1

68’inci dakikada Beşiktaş’ta topla buluşan N’Koudou, sol kanattan son çizgiye inerek dar açıdan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Ferhat topu dokundu, meşin yuvarlak direkten döndü. Savunma topu kornere çıkarttı.

Karşılaşma beraberlikle sona erdi.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat Kaplan – Kaan(Dk.79 Samet), Rassoul, Tayyip (Dk.71 Semih), Svensson (Dk.75 Tarık), Gökhan (Dk.62 Stambouli), Sinan (Dk.62 Castro), Belhanda(Dk.79 İzzet), Pa Dibba (Dk.64 Ezeh), Akintola(Dk.79 Sedat), Balotelli Dk.62 (Assombalonga)

BEŞİKTAŞ: Ersin (Dk.46 Utku)- Rosier, Mehmet Topal (Dk.78 Serdar), N’Sakala, Vida, Josef (Dk.78 Kayra), Atiba (Dk.63 Salih), Necip (Dk.63 Oğuzhan), N’Koudou, Gökhan (Dk.83 Ljajić), Güven

GOLLER: Dk.65 Assombalonga (Adana Demirspor),Dk.60 N’Koudou (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Balotelli, Ferhat, Pa Dibba (Adana Demirspor), Güven, (Beşiktaş)