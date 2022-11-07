Mavi-lacivertli ekip, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki forvet oyuncusu Dzyuba'nın sözleşmesini feshetti.

Akdeniz ekibinde biri Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 resmi maçta forma giyen Dzyuba, bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti.