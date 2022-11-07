Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı
[AA arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı.
Mavi-lacivertli ekip, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki forvet oyuncusu Dzyuba'nın sözleşmesini feshetti.
Akdeniz ekibinde biri Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 resmi maçta forma giyen Dzyuba, bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti.
Etiketler: Adana Demirspor
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