İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Puanını 34'e çıkaran Arsenal, liderliğini korurken Chelsea ise 21 puanda kaldı.

Zirve mücadelesi veren Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Liverpool, Tottenham'ı 2-1 yenerken Aston Villa ise Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'de Arsenal 34 puanla liderliğini sürdürürken, son şampiyon Manchester City'nin 32, Newcastle United'ın 27, Tottenham'ın 26, Manchester United'ın 23 puanı bulunuyor.

La Liga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada, son 15 yıldır Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırması en önemli detay olarak öne çıktı. Katalan ekibinde takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkan Pique, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakarak, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı.

Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu. La Liga 13. hafta son maçında Real Madrid, bu akşam Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

La Liga'da Barcelona aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Real Madrid'in (32) önünde liderliğe yükseldi.

Serie A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Napoli, en yakın takipçisi Atalanta'yı 2-1 yendi.

Ev sahibi Atalanta, 19. dakikada Ademola Lookman'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakalayan Napoli, 35. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle galibiyete uzandı. Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, ikinci sıradaki Atalanta ise 27 puanda kaldı.

Juventus, konuk ettiği Inter'i 2-0 yendi. Juventus, bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve rakibi Inter'i geçerek 5. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Haftayı puansız tamamlayan konuk Inter ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 24 puanla 7. sırada yer buldu. Mavi-siyahlı takım, bu haftaki sonuçların ardından lider Napoli'nin 11 puan gerisine düştü. Ayrıca Inter'in 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Başkent derbisinde Lazio, deplasmanda Roma'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla Lazio, puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda lider Napoli’nin 8 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Ligde bu sezon 4. yenilgisini alan Roma ise 25 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bu arada, Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, yedek kulübesinde başladığı derbi mücadelesine ikinci yarının başında dahil oldu. Çelik, 46. dakikada Gianluca Mancini'nin yerine oyuna girdi ve 45 dakika mücadele etti.

Milan, sahasında Spezia'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 29 yapan Milan, Atalanta'nın puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yükseldi. Serie A'da 35 puanlı Napoli'yi 29 puanla Milan, 27 puanla Lazio ve Atalanta takip ediyor.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin’i 3-2 yenerek puanını 28 puanda çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Haftaya liderlik koltuğunda giren Union Berlin ise Bayern Leverkusen'e 5-0 yenidi ve puan cetvelinde 3. sıraya geriledi. Borussia Dortmund ise sahasında Bochum’u 3-0 yendi.

13. haftası tamamlanan ligde, 28 puanlı lider Bayern Münih'i 27 puanla Freiburg, 26 puanla Union Berlin ve 25 puanla Borussia Dortmund izledi.

Ligue 1

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lorient karşısında 2-1 galip geldi. Lens ise konuk olduğu Angers'i 2-1 mağlup ederken Olimpik Marsilya ise konuk ettiği Olimpik Lyon'u 1-0 yendi.

Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıkarken maçın 61. dakikasında oyundan çıktı.

Puanını 38'a çıkaran namağlup PSG liderliğini sürdürürken, 33 puanlı Lens ikinci, 28 puanlı Rennes üçüncü sırada yer aldı. Bu takımları, 27 puanlı Olimpik Marsilya ve Monaco takip ediyor.