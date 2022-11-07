Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Büyükler Grand Slam Turnuvası'nın ardından milli judocuların durumunu değerlendirdi.

Huysuz, Bakü'ye yaş ortalaması 18-21 arası olan çok genç bir jenerasyonla geldiklerini belirtti.

"Onların burada puan toplamalarını amaçlamıştık, tabii ki madalya almalarını istiyorduk. Ancak böyle bir grand slamda yarışmaları, tecrübe kazanmalarını ve olimpik kadroda yer almalarını sağlayacaktır. Bazı sıkletlerde istediğimiz puanları aldık."

Huysuz, milli judocuların 20 günlük bir iznin ardından Antalya'da kampa gireceğini ve Kudüs'te yapılacak World Masters'a hazırlanacağını dile getirdi.

"Ondan sonra (20-22 Aralık) World Masters'a katılacağız. Daha sonra bu genç takım ve buraya gelmeyen büyük takımdaki sporcularımız Vedat Albayrak, Kayra Sait, Mikail Özerler ve diğerleriyle de Japonya'ya gidip 2023'ün hazırlıklarına başlayacağız. Bakü bizim için bir gösterge oldu, arkadaşlar kendilerini gördüler, deneyim kazandılar. Artık olimpik kadromuza odaklanacağız, ondan sonra da 2024 Paris için yürüyeceğimiz arkadaşlarla bir yola başlayacağız, inşallah 2023'ü daha başarılı bir şekilde geçireceğiz."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz]

Huysuz: İlk defa World Masters'a 8 sporcumuz katılacak

Huysuz, Bakü'de Türk sporculardan Habibe Afyonlu ve Mert Şişmanlar'ın kritik hakem kararlarıyla kaybetmelerine ilişkin de konuştu.

"Bunlar sporun içinde olan şeyler, Habibe'nin son anda 'müsabaka bitti' diye bırakmasıyla beraber onun yenildiği kız final yaptı, belki de Habibe final yapacaktı, bu judoda ve sporda olağan şeyler. Anlık kararlar etkili oluyor, işte bunlar da tecrübe, arkadaşların burada tecrübe edinmesi de önemli. Belki bir aylık antrenmandan bir maç çok daha farklı bir boyutta olur. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Genç bir jenerasyon, bu takım içerisinde mutlaka 2024 Paris'e gidecek arkadaşlarımız var ama asıl 2028 Olimpiyatları'na da hazırlanan bir ekip burada. Yenilseler de her zaman destekçisiyiz, yenilgi de bazen bir başlangıcın yoludur. İnşallah sporcularımızla 2024 ve 2028 olimpiyat serüveninde başarılı bir ekip oluşturacağız."

Huysuz, Türk judosunun uzun süredir beklediği olimpiyat madalyası hasretinin bitmesine ilişkin de konuştu.

"Şu an elimizdeki jenerasyon gerçekten çok iyi, ilk defa World Masters'a 8 sporcumuz katılacak. Daha fazla sporcuyla olimpiyatlara katılabileceğiz ama hedefimiz olimpiyat madalyası kazanmak. O hasreti de dindireceğiz, hem de gerçekten iyi bir ekibimiz var, bu ekibi daha güçlü kılmak istiyoruz. İyi bir hazırlık yapıp inşallah 2024 Paris'e en kalabalık şekilde katılıp madalyamızı alacağız."

Bilal Çiloğlu: Paris'e favori bir takım halinde gitmeyi hedefliyoruz

Olimpik milli judo takımı kaptanı Bilal Çiloğlu da Bakü'de ilk kez büyükler kategorisinde madalya kazanan Hilal Öztürk'ü tebrik ettiğini belirtti.

"Bakü'ye, takım olarak ümitlerde, gençlerde başarılar kazanmış ve ilk defa büyükler kategorisinde yarışacak arkadaşlarla geldik. Büyüklerde yarışan birkaç arkadaştık, madalya hedefimizin altında kalsak da herkes mücadelesini gösterdi. Her çıkan arkadaşımız terinin son damlasına kadar mücadele etti. Bu turnuvalar büyük şampiyonalar öncesi hazırlık babında adım adım olimpiyatlara puan topladığımız maçlar. Bunlara çok kez katılacağız, bunlarda alınan her puan bizim için değerli, bize kattığı en önemli şey tecrübe."

Bilal, genç judocuların tecrübe kazandıkça daha çok madalya kazanacaklarını belirtti.

"Mayıs ayında Katar'da dünya şampiyonası var, daha sonra da Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki en büyük hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları, oraya kadar takımca eksiklerimizi tamamlayıp, daha fazla madalyalar ekleyip, dünya sıralamasında da üst sıralara yerleşip, Paris'e favori bir takım halinde gitmeyi hedefliyoruz. Bunu başaracağız, genç arkadaşlarımız daha fazla tecrübe kazanıp biz de eski formlarımıza kavuşup inşallah hedeflediğimiz yerlere tekrar tırmanacağız."