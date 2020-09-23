Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, giyim markası Damat Tween ile Türk Telekom Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

"Hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı olacağını düşünmüyorum"

Derbi karşılaşmasına hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili soru üzerine Albayrak, "Maçtan önce böyle bir polemiğe girmek istemiyorum. Derbi öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Artık Türk futbolu için beyaz sayfalar açmanın zamanı geldiğini düşünüyorum." dedi.

"Önce satmak, sonra almak istiyoruz"

Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

"Galatasaray Kulübünde transfer bitmez. İki haftamız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Limitimizi aşmamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün kulüpler bu limitle ilgili ciddi bir sıkıntı içerisinde. Önce satmak, sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklif geliyor ve bu da bizleri son derece memnun ediyor. Bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'dan istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak."

"En azından seyirci sesi sahaya yansısın"

Albayrak, Süper Lig'de maçların seyircili oynanmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

"Farkındaysanız ne tadı ne de tuzu var. Sadece futbolcuların bağırmaları ve top sesleri tribünlere geliyor. Evlerinden takip eden milyonlarca insanın keyif aldığını sanmıyorum. Ancak pandemi nedeniyle bu işin ciddi riskleri olduğunu gözardı etmemek lazım. Ben yetkililerden, çok sevdiğim Sağlık Bakanımızdan şunu rica ediyorum; yüzde 25, 30, 40 olsun veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. Önümüzdeki haftalarda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyor ve dua ediyorum.

Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, erkek giyim markası Damat Tween ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Yapılan anlaşmayla Damat Tween, sarı-kırmızılı kulübün giyim sponsoru oldu. Damat Tween ayrıca Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğunu üstlenecek.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Osman Arar katıldı.

Abdurrahim Albayrak, önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını dile getirerek, "İyi bir anlaşma olduğunu ümit ediyorum. Biraz geç kaldık, ilk deplasmanımıza yetiştiremedik. Bize elini uzatan sponsorların hepsinden Allah razı olsun. Bu anlaşmanın hem Galatasaray hem de Orka Holding'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yusuf Günay da sponsorlukların büyük önem kazandığı bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "İyi ki bu tip şirketler var ve sporu destekliyorlar. Orka Holding'e tekrar teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Orakçıoğlu ise sponsorluk anlaşmasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.