Haber Giriş: Kaynak: DHA
Trabzonspor Fousseni Diabate ile prensipte anlaştı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate ile prensipte anlaştı.
Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı.
24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Etiketler: Trabzonspor Fousseni Diabate transfer Leicester CitySon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:45
Son Haberler
- 15:50
- 15:21
- 15:21
- 15:17
- 15:09
Sıradaki Haber
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz