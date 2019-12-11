UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı.

Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş ile tek galibiyet

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava'ya İstanbul'da 2-1 üstünlük sağladı.

Kaynak: AA