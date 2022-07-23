Avcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da birbirine benzerliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Tarihleri ve renkleri birbirine benzeyen iki takım karşılaştı. Onların da liglerinde şampiyonlukları var, tarihi uzun bir takım. Sivasspor ile oynayacağımız kupa maçı öncesi bizim için iyi testlerden bir tanesi oldu." diye konuştu.

Fizik olarak kendilerinden hazır bir takıma karşı oynadıklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Biz oyuncularımızın oynama sürelerini artırarak devam ediyoruz. Oyunu değerlendirecek olursak ilk yarı itibarıyla topa daha az sahip olabildik, çabuk kayıplar yaptık. Biraz top havada dolaştı, rakip bu topu alıp bizi pasla ceza sahasının üzerine itti. Net pozisyon vermedik ama bireysel iki hatadan dolayı yediğimiz goller var. İkinci yarı itibarıyla oyunu biraz toparlar gibi olduk ama yine bireysel bir hatadan dolayı bir gol yedik ki bunlar bunun içinde var. Sonrasında da oyuna hakim olduk. Biz bireysel hata yaptık rakip cezalandırdı, rakip hata yaptı biz de 3-4 tane geldik ama cezalandıramadık. Ancak kupa maçı öncesi bu tür maçlar oynamak hem fiziksel hem zihinsel hem de hataları görmek açısından bizim için çok güzel. İyi bir takıma karşı oynadık. Kendimizi görme adına bizim için iyi bir test oldu."

"Larsen, istikrarlı oyuncu"

Abdullah Avcı, kadrolarına kattıkları Danimarkalı sağ bek Larsen'in istikrarlı bir oyuncu olduğunu belirterek, "Geldiğinden beri takıma uyumu ve adaptasyonu son derece iyi. Çok dengeli bir şekilde oynuyor." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Avcı, sağ stoper eksikliğine ilişkin şunları söyledi:

"Sağ stoperi zaten aradığımızı söylüyoruz. Bu anlamda 7-8 oyuncuyla konuştuk. Mevcutlardan daha iyisini almamız lazım. Çünkü benim elimde orada 3-4 tane bazen belki ters ayaklı Denswil, Ahmetcan, Dorukhan, Hüseyin Türkmen oynayabiliyor, aramaya devam ediyoruz. Yönetim de bu konuyla ilgili çalışıyor. En iyisini bulup ona göre hareket edeceğiz. Fırsat transferi çıkar, kulübe uygun olur. Ama mevcutlar rotasyonu olabilen yetenekli oyuncu grubuna sahibiz. Şu an itibarıyla kamp çok iyi gidiyor. Skor belki bu şekilde olabilir ama bence bunun önemi yok. Bunlar bir sonraki maça daha iyi hazırlanmayı ve daha iyi organize olmayı sağlayacaktır."

Eren Elmalı'nın sakatlığı

Avcı, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Eren Elmalı'nın durumuna ilişkin de "Eren Elmalı'nın aşil tendonuna bir darbe geldi. Otelde daha net bilgiyi alacağız. Hazırlık maçları öncesi dikkat etmek gerekiyor. Sakatlanmak oyuncuların istemedikleri bir şey. Umarım sakatlık yaşamadan bitiririz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili taraftarların desteğiyle ilgili bir soruya Avcı, "Taraftarlarımız her yerde. Geçen sene hep beraber çok güzel bir hikayeye destek oldular. Çok güzel bir hikaye yazıldı. Onlar da başından sonuna kadar her zaman olduğu gibi Trabzonspor'a desteklerini verdi. Bu sene itibarıyla yeni hikayeye de destek olacaklar. Onların mutlulukları bizim motivasyonumuzu ve enerjimizi daha fazla artırıyor. Yeni hedefler koymak, yeni hikayeler yazmak için enerjimiz daha yukarı çıkıyor. Onun için ayaklarına sağlık. Onlara da teşekkür ediyoruz." cevabını verdi.

Avcı, kampın erken bitirilmesine ilişkin de "Haziran ayının 27'sinde başladık. Çok yoğun bir şekilde dışarıda geçiriyoruz. Kampın sonları biraz yorucu ve yorgunluk olur. Özellikle bu süreci şehrimize gidip finalin havasını daha iyi tadıp, kendi memleketimizde çalışıp oradan İstanbul'a geçeceğiz. Hem de zihinsel bir rahatlama ve taraftarımızla finale hazırlanacağız." diye konuştu.