Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı
Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.
Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine Galatasaray Kulübünde devam edileceği belirtildi.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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