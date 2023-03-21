Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek
[Fotograf: AA]
İngiltere'de Ramazan ayı boyunca yapılacak maçlar sırasında Müslüman futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı belirtildi.
Hakemlerin, iftar vaktine denk gelen müsabakalardan önce oruç açması gereken futbolcu olup olmadığı konusunda bilgi alması gerektiği de ifade edildi.
Etiketler: İngiltere Ramazan Ayı Premier Lig
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