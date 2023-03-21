Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "uluslararası düzenin güçlü savunucusu ve Ukrayna'nın eski dostu" Başbakan Kişida'yı Kiev'de selamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zelenskiy, "Başbakan Kişida, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amacını ve ilkelerini ve genel olarak uluslararası güvenliği savunmak için küresel liderliği aktifleştirmenin önemli olduğu bir zamanda Ukrayna'ya geldi" ifadesini kullandı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Kişida'nın mayısta Hiroşima'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi öncesi, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik kararlı desteğini vurgulayacağını açıklanmıştı.